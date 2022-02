Froberville. Malgré le confinement, Fitness And Dance continue ses cours via le net

Comment continuer à faire du sport pendant le confinement ? Cela peut passer par les réseaux sociaux. Les associations se sont adaptées et elles sont nombreuses à proposer des cours via le net. C'est le cas près de Fécamp, pour l'association Fitness And Dance, de Froberville.

Clémence Rioult, animatrice Fitness And Dance Impossible de lire le son.

L'association a créé, avec trois autres clubs, un groupe Facebook pour ses adhérents. Cela répondait à une vraie attente. Ils sont plus de 1 100 à avoir répondu positivement. Les adhérents ont également réalisé une vidéo (plus de 6 600 vues) sur l'air de Nos héros du quotidien de Soprano, pour soutenir les soignants. Clémence Rioult, animatrice à Fitness And Dance, publie toutes les semaines une nouvelle vidéo, accessible à tous.