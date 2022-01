Confinement. L'écho des réseaux #10 : les contenus qui font du bien

Encore un nouveau jour de confinement où des internautes, célèbres ou non, continuent de nous faire rire et de nous divertir pendant cette période. Au programme de ce jeudi 2 avril, une grande dose de musique et un peu de voyages de son canapé.

"Soignez le monde"

La troupe de cabaret les Franglaises s'amusent régulièrement à détourner les chansons. Dernièrement, la troupe avait remixé une chanson d'Aya Nakamura. Cette fois-ci, les Franglaises s'attaquent à Heal the world, le tube de Micheal Jackson.

Un clip garanti 100 % confinement !

Le télétravail pour chien

"C'est Toby, il est actuellement en télétravail." L'acteur britannique Stuart Antony préfère ne pas déranger son chien, visiblement très occupé par sa journée de chien de berger en télétravail.

This is Toby he is now working from home... pic.twitter.com/RB6na9bUsT — Stuart Antony (@STU_ACTOR) March 31, 2020

I can feel it sur les placards de la cuisine

Retrouvez le solo de batterie mythique dans In the air tonight de Phil Collins, enfin disponible en version confinement. Personne ne l'attendait, mais il est là. Bonne écoute.

In The Air Tonight drum solo: Quarantine edition pic.twitter.com/iwfHikau0d — Classic Dad Moves (@classicdad) March 31, 2020

Animal Crossing a encore frappé

Le jeu vidéo Animal Crossing est LE jeu préféré des confinés. Certains ont passé un niveau supérieur en reproduisant le clip Oops I did it again de Britney Spears. Un petit retour aux années 2000, ça ne fait jamais de mal.

how the hell pic.twitter.com/ssccAozmp2 — danny and 14 others (@dsemumi) April 1, 2020

Un aller simple pour le canapé

Ça vous dit un billet d'avion aller-retour entre votre maison et votre salon ? L'Indéprimeuse l'a fait pour vous. Et si vous ne connaissez pas l'humour totalement décalé de l'Indéprimeuse, foncez.

Dua Lipa depuis la maison

La chanteuse pop Dua Lipa, invitée sur le Late late show de James Corden, s'est produite, avec ses musiciens, en visioconférence, ce qu'elle a partagé sur son compte Instagram.

Des nouvelles de la Croisière Bürki

On vous en parlait dans un précédent écho des réseaux, la présentatrice Daphé Bürki continue de chanter à tue-tête sur son balcon, toujours au grand dam de son époux, le comédien de la troupe des Airnadette, Gunther Love… enfin presque.