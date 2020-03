Coronavirus. L'écho des réseaux : les contenus qui font du bien

Si vous avez manqué la première édition de l'écho des réseaux, pas de panique. Pour ce nouveau jour de confinement, découvrez un nouvel épisode du meilleur des réseaux sociaux.

Au programme aujourd'hui : de la bienveillance, une bande dessinée détournée et un peu de musique Disney.

Confinement = Raiponce ?

On espère que cet internaute pourra se couper les cheveux à la fin du confinement…

Pour s'évader comme on peut

L'acteur Gilles Lellouche propose de s'évader… dans son appartement, avec un guide du routard un peu spécial.

"Frigo : lieu incontournable de l'appartement, où les meilleurs mets peuvent être cuisinés, à toute heure."

Des dessins partagés

La youtubeuse Léna Situations a partagé les dessins que son père, dessinateur de presse, lui envoie tous les jours depuis le début du confinement. On adore !

tous les soirs depuis le confinement, mon papa me fait un dessin. jvoulais les partager avec vous. 🥰 pic.twitter.com/2PvGmFkbRo — Léna Situations (@lenasituations) March 18, 2020

Les aléas du télétravail

En veste et chemise en haut, en slip en bas. Merci Baptiste Lorber de nous rappeler que télétravail ne signifie pas non plus oublier de mettre un pantalon…

Le #Stay at home challenge !

S'il en reste dans vos placards, voici un nouveau jeu sur les réseaux sociaux : le #Stayathomechallenge. Le but ? Effectuer le plus de jongles avec… du papier toilette !

Où est Charlie, spécial Covid-19

La célèbre bande dessinée Où est Charlie a été détournée en cette période de confinement. Résultat ? Plus personne sur les pages et Charlie est chez lui, dans son canapé.

Fraudeur propre

On ne badine pas avec l'hygiène ! Même si nous vous recommandons de ne pas frauder dans les transports de manière générale, l'initiative a le mérite d'être saluée !

Insolite : un fraudeur dans le metro new-yorkais se préserve du #coronavirus pic.twitter.com/hciOpoakMg via @SACNSNew — LesNews (@LesNews) March 15, 2020

Disco…nfinement

Les boîtes de nuit sont fermées, mais rien n'empêche de mettre un peu de musique dans la vie des gens…

Jour 2 : On essaye tant bien que mal de faire bouger notre ville malgré le confinement pic.twitter.com/NXFWtYDOCb — soumé theo (@sometheo) March 17, 2020

De la musique au balcon

La présentatrice Daphée Bürki ambiance tout son quartier parisien pendant cette période si étrange… Au grand dam de son époux, le comédien de la troupe des Airnadette, Gunther Love.

A bientôt, pour un nouvel écho des réseaux. Un rendez-vous pour se faire du bien.