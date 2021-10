Pink en duo avec Eminem sur "Here Comes The Weekend"

Le prochain disque de Pink "The Truth About Love" sort la semaine prochaine chez les disquaire, le titre "Blow me" en rotation en ce moment en radio en assure la promotion. Vous avez également récemment découvert le titre "Try", mais pour attiser un peu plus l'engouement de ses fans, l'artiste vient de lever le voile sur un nouveau lyric vidéo intitulé "Here Comes the Weekend". Cette nouvelle piste inédite a été enregistré avec le rappeur à succès Eminem.

A noter que d'autres titres ont fuité tels que "Are We All We Are", "How Come You're Not Here" ou encore "Slut Like You". En revanche pour l'instant rien n'a été posté concernant son duo très attendu avec Lily Allen sur "True Love".

Nous vous proposons d'écouter "Here Comes The Weekend".