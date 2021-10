CFA : les jeunes Caennais mettent la manière contre Luçon

"C'est vraiment une belle victoire eu égard à la jeunesse de mon effectif et à la qualité de l'adversaire, estime Philippe Tranchant. Luçon est le favori du groupe à mon sens. Il ne s'attendait certainement pas à une telle résistance." Pour la première fois de la saison, Caen évoluait en effet avec un nombre restreint de professionnels.

Aurélien Montaroup, qui a joué une heure, dénotait quelque peu au sein d'un onze titulaire particulièrement jeune. "A l'image du but, on a réalisé une première mi-temps de qualité dans le jeu, apprécie l'entraîneur caennais. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus défensive mais j'ai vu du talent et du courage." Caen est cinquième du groupe D avant de se rendre à Viry-Châtillon samedi 15 septembre.