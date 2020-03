Insolite. L'orchestre en vidéoconférence passionne pendant le confinement

Ces derniers jours, le web a vu fleurir de nombreuses vidéoconférences sur Internet. Que ce soit via Facebook, Instagram ou même Skype, ces dernières nous permettent de partager, de se voir sans risquer de contaminer qui que ce soit. Cette tendance a plus que jamais le vent en poupe et est employée en ce moment aussi bien par des personnalités connues du grand public que de simples amis.

Les échanges peuvent tourner autour de jeux, du chant ou encore du partage en direct de l'apéritif. Et depuis peu, ce sont les musiciens qui accordent leurs instruments ensemble, par le biais de la vidéo.

Les professionnels de la musique classique confinés chez eux jouent en simultané et forment un orchestre virtuel en composant de célèbres mélodies. Un exemple avec cette vidéo qui a recueilli déjà plus d '1 million de vues en quelques jours. Une belle solidarité musicale.

A notez qu'en parallèle, de nombreux artistes se filment, partagent et chantent sur la toile pour soutenir toutes les personnes engagées dans cette lutte contre le Covid-19.