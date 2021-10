Tourner à droite au feu rouge : c'est désormais possible à Caen !

Les cyclistes doivent cependant respecter deux conditions : ralentir et céder le passage aux piétons, aux véhicules et aux deux-roues qui ont le feu vert. 17 carrefours sont désormais équipés de panneau indiquant s'il est autorisé de tourner à droite ou d'aller tout droit aux feux rouges. "Des panneaux spéciaux permettent de facilement repérer ces carrefours. Ils indiquent s'il est possible ou pas d'aller tout droit. Et les autorités rappellent que partout ailleurs, à quatre ou à deux roues, il est formellement interdit de passer au rouge", fait savoir le maire adjoint aux déplacements, Rudy L'Orphelin.

Depuis cinq ans, la municipalité a créé 83 km de pistes cyclables à Caen, dont 31 sous la mandature actuelle, et a promis d’instaurer d’ici la fin de l’année, 23 nouvelles rues en double sens cyclables, en plus des 74 déjà existantes. Par ailleurs, il existe 1.200 arceaux sur 345 sites pour attacher son vélo à l'aide d'un cadenas.

Audio > Est-ce dangereux pour les cyclistes ? La réponse du maire adjoint aux déplacements, Rudy L'Orphelin.

Les carrefours aménagés

Avenue de la Côte de Nacre / Avenue du Professeur André Morice

Boulevard Général Weygand / Rue de la Girafe

Rue Desmoueux / Place Blot

Rue du Chemin-Vert / Rue des treize acres

Rue de Bayeux / Rue du Clos des roses

Boulevard Dunois / Rue d'Authie

Boulevard Dunois / Rue de Bayeux

Avenue Charlemagne / Rue Lucien Nelle

Avenue Henri Chéron / Avenue Charlemagne

Boulevard Yves Guillou / Rue du Blanc

Rue Guillaume le Conquérant / Place Fontette

Rue du Carel / Rue Albert Sorel / Promenade du Fort

Rue Saint-Jean / Rue de l'Engannerie

Boulevard Leroy / Rue Gustave Flaubert

Avenue Père Charles de Foucauld / Rue Louis Robillard

Avenue Père Charles de Foucauld / Avenue Cardinal Lavigerie

Rue de Falaise / Avenue Guynemer / Rue Jeanne d'Arc