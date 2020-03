[Podcast] Coaching. #5 Trois exercices pour brûler des calories

Tendance Ouest vous accompagne au quotidien dans votre confinement, avec un mot d'ordre : vous donner les bons tuyaux pour continuer à avoir une activité physique essentielle. Ce matin, le kiné Étienne Tourolle vous aide à brûler des calories. Après cette séance, on prend le temps de récupérer, on s'hydrate et on s'étire aussi, très important.

Etienne Tourolle est chaque soir à 17 h 30 sur la page Facebook Djimtoutou Academy avec le pongiste Jimmy Devaux.