En début de week-end, armé d'une carabine et d'un fusil, il avait proféré des menaces de mort à l'encontre de sa femme et de son fils, et contre les forces de l'ordre, arrivées en renfort.

Incarcéré depuis les faits, l'homme doit comparaître ce mardi après-midi, devant le tribunal correctionnel d'Argentan.