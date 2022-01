Ils avaient notamment pénétré dans la mairie où ils avaient dérobé plusieurs ordinateurs portables, dont celui du député-maire PS Yves Goasdoué! Stratagème de ses adversaires politique ? La question s'est un moment posée.

Le plus jeune voleur a été condamné à 5 mois de prison avec sursis et 120 heures de travail d'intérêt général. Le plus âgé, déjà bien connu de la justice, sera jugé ultérieurement. En attendant, il a été incarcéré à Coulaines.