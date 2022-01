Seine-Maritime. La Croix-Rouge sur le pont face au coronavirus

Depuis le début du confinement, la Croix-Rouge en Seine-Maritime se mobilise pour faire face à la crise.

"Nous avons maintenu nos maraudes au Havre et à Rouen et nous allons les intensifier, parce que d'autres ont dû arrêter", explique Pascal Hoste, président de la Croix-Rouge en Seine-Maritime. L'association n'étant pas prioritaire pour recevoir les masques, les bénévoles ne sont pas forcément équipés, mais respectent à la lettre les gestes barrière pour éviter les contaminations. Des bénévoles "qui fondent comme neige au soleil", ceux qui sont fragiles ou ayant plus de 70 ans étant appelés à rester à la maison. La Croix-Rouge aide aussi le centre de l'association Émergence, qui accueille des patients infectés non hospitalisés, mais qui ne peuvent pas non plus rester à la rue ou retourner en foyer.

Les distributions alimentaires sont fermées, mais des colis d'urgence sont toujours distribués sur demande des travailleurs sociaux et des CCAS. Les vestiboutiques sont aussi fermées, sauf à la demande, sur des cas prioritaires. Les formations au secourisme sont, elle aussi, à l'arrêt.

Les courses pour les plus démunis

La Croix-Rouge reste aussi sur le pont si la crise sanitaire s'aggrave. "Un travail se confirme pour que les véhicules de la Croix-Rouge, huit dans le département, puissent venir aider les pompiers dans le cadre de carences, sur réquisition du préfet", explique Pascal Hoste. Enfin, un dispositif se précise pour que des bénévoles puissent faire des courses et apporter les traitements aux personnes les plus isolées, si un voisin ou de la famille ne peut pas le faire pour eux. "J'espère que les communes et les CCAS seront aussi mobilisés sur la question", précise le responsable. Ce dispositif doit être opérationnel dans les prochaines heures.