Seine-Maritime. Covid-19 : le Secours populaire lance un appel aux dons

C'est une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire du Covid-19. Les associations qui viennent en aide aux plus démunis font face à des difficultés sans précédent. En cause : des demandes de plus en plus nombreuses et des moyens plus que jamais limités. "En Seine-Maritime, nous estimons la perte à 100 000 €", explique Émilie Le Bigre, secrétaire générale de la fédération du Secours populaire sur ce territoire. Il a pourtant fallu, depuis le 17 mars, venir en aide 2 874 familles, soit 8 700 personnes.

Émilie Le Bigre était l'invitée de Paroles d'experts, le lundi 27 avril, en direct sur Tendance Ouest.