Le top 10 des hits de l'été

88.000, c'est le nombre d'exemplaires vendus du hits de l'été. Il s'agit de la Canadienne Carly Rae Jepsen avec "Call Me Maybe". La chanteuse est d'ailleurs en passe de s'offrir un nouveau succès puisqu'elle rattaque le haut des charts en duo avec Owl City sur "Good Time" actuellement en forte rotation en radio.

En seconde position, les 2 Siciliens de Tacabro totalisent quant à eux 65.000 exemplaires de leur single "Tacata". Et sur la troisième marche du podium on retrouve Pitbull avec la bande originale du troisième volet de la saga "Men In Black" avec 59.000 exemplaires vendus.

Découvrez le top 10 des titres les plus vendus dans l'hexagone cet été :

1. Carly Rae Jepsen - "Call Me Maybe" (88.000 exemplaires)

2. Tacabro - "Tacata" (65.000 exemplaires)

3. Pitbull - "Back in Time" (59.000 exemplaires)

4. Shy'm - "Et Alors !" (58.000 exemplaires)

5. Birdy - "Skinny Love" (57.000 exemplaires)

6. Flo Rida - "Whistle" (56.000 exemplaires)

7. Jose de Rico & Henry Mendez - "Rayos de Sol" (51.000 exemplaires)

8. Gusttavo Lima - "Balada (Tchê Tcherere Tchê Tchê)" (50.000 exemplaires)

9. Sexion d'Assaut - "Wati House" (48.000 exemplaires)

10. Gotye & Kimbra - "Somebody That I Used To Know" (47.000 exemplaires)