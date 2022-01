Santé. La méditation contre le stress du confinement

Le confinement est une épreuve inconnue pour la plupart d'entre nous et peut engendrer un stress et des angoisses désagréables. Face au temps qui passe lentement, la médiation peut être une solution pour gérer la pression. Cette méthode de relaxation, basée sur la respiration, peut vous permettre de réduire le stress et d'appréhender la période de confinement imposée par le gouvernement avec plus de sérénité.

À l'image du sport, où 30 minutes d'activité physique par jour sont conseillées, une dizaine de minutes de méditation quotidienne peut être également très bénéfique pour votre bien-être.

La sélection Tendance Ouest des applications de méditation

Voici une sélection d'applications smartphone pour vous guider dans vos premiers pas dans cette pratique, parfois étrange. Les applications sélectionnées sont disponibles sur l'AppStore et sur le Google Play Store.

1 - Petit Bambou

Élue meilleure appli bien-être, santé et sport en 2017, Petit Bambou est l'une des références en la matière. Elle recense plus de 1,5 million d'utilisateurs. En partie gratuite, vous pouvez souscrire à l'offre mensuelle de 6,99 € par mois. Des séances d'une dizaine de minutes vous feront travailler sur de nombreuses thématiques pendant le confinement ou même après ! Son petit plus, le module "crise de calme" à activer aux premiers signes d'un épisode d'angoisse aigu. Trois minutes seulement pour reprendre le contrôle sur votre respiration et vos émotions.

2 - Méditer avec Christophe André

Application payante développée par Christophe André, célèbre psychiatre. Un petit test vous permettra d'établir votre parcours au fil des séances. Cette application permet de prolonger l'expérience du livre "Méditer jour après jour".

3 - Mindful Attitude

Application totalement gratuite, ce coach en méditation vous propose près de 40 modules correspondant aux épreuves que vous pouvez traverser durant votre vie. Cette application se destine plus pour des utilisateurs de types cadres et managers et s'avère être moins grand public que les deux précédentes.

4 - Insight Timer

Autre application totalement gratuite disponible sur les plateformes de téléchargement, Insight Timer vous propose un contenu de qualité et des séances de méditation en ligne. Sa force ? Sa communauté internationale qui partage régulièrement de nouveaux enregistrements.