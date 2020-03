Le Havre. Coronavirus : l'entraide s'organise sur les réseaux sociaux

Notre société est-elle trop individualiste ? L'initiative de Valentine Favrie est un pied de nez à ceux qui répondent par l'affirmative. Valentine Favrie, 20 ans, originaire de Lillebonne et étudiante au lycée Jeanne d'Arc à Sainte-Adresse en BTS Économie sociale et familiale a lancé, le vendredi 13 mars, le groupe Facebook : "entraide parents et étudiants covid-19 Secteur Le Havre". Près de 200 personnes en font partie. Soit elles postent des annonces en proposant leurs services pour garder un petit ou une petite, gratuitement ou non, soit elles recherchent un baby-sitter pour garder leur progéniture. "J'ai commencé à y penser dès les annonces d'Emmanuel Macron, le jeudi 12 mars. Le lendemain, beaucoup d'internautes m'ont dit : 'pourquoi ne pas faire un groupe dédié à cela plutôt que de bombarder les groupes de vente ?' Donc, je me suis dit : allons-y, on se lance. Il faut permettre une entraide pour que les gens puissent continuer à aller travailler. En tant que futur travailleur social et de par mon éducation, cela me paraît normal", indique Valentine Favrie.