Rouen. Le tueur d'animaux domestiques condamné à du sursis

Son jugement avait été laissé en délibéré, après l'audience du 13 février dernier. En 2018, une dizaine de plaintes avaient été déposées à l'encontre du prévenu par des propriétaires de chats et chiens, qu'il tuait au fusil et au revolver. Ses forfaits accomplis, il décapitait les pauvres bêtes et s'amusait à les démembrer avant de tout jeter dans des jardins privés de la ville de Rouen.

Un prévenu schizophrène

Interpellé, une perquisition révèle un arsenal d'armes à feu. En garde à vue, il reconnaît les faits et confirme sa haine des chats, les pires prédateurs selon lui. Interné en hôpital psychiatrique, il est reconnu schizophrène souffrant de troubles obsessionnels. Le jeudi 12 mars, le tribunal le condamne à huit mois de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans.