Normandie. [Actualisé] Le point sur les fédérations sportives qui gèlent leurs compétitions

FOOTBALL : "Jusqu'à nouvel ordre"

La Fédération française de football a produit un communiqué le jeudi 12 mars, juste après l'allocution du président de la République.

Chez les professionnels, la Ligue de football professionnel, qui était en réunion extraordinaire ce vendredi 13 mars au matin, a également prononcé l'interdiction de jeu jusqu'à nouvel ordre

La @Ligue1Conforama et la @DominosLigue2 suspendues jusqu'à nouvel ordre 🚨 Communiqué 📝➡ https://t.co/vLSLbxU8uM pic.twitter.com/Qk3cLdcQuT

HANDBALL : "Jusqu'au 5 avril inclus"

A 22 h 40 le jeudi 12 mars, la Fédération française de handball a suspendu officiellement l'intégralité de ses compétitions, jusqu'au 5 avril inclus.

TENNIS : "Jusqu'à nouvel ordre"

Ce vendredi 13 mars au matin, Bernard Gudicelli le président de la Fédération française de tennis a annoncé l'arrêt de toutes les compétitions en France.

Bonjour, nous venons d'annoncer la suspension de l'ensemble des compétitions, des entraînements collectifs, des activités des écoles de tennis et des disciplines associées à partir de ce vendredi 13 mars. Plus d'informations : https://t.co/h4RJaWY6ed

RUGBY : "Jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent une reprise"

Bernard Laporte, ce vendredi 13 mars au matin, a déclaré gelées toutes les compétitions de rugby en France.

🔴 La FFR et son président Bernard Laporte, ont pris la décision de suspendre tous les championnats, de toutes les catégories, ainsi que toutes les activités des Écoles de Rugby, afin de lutter contre la propagation du #COVID_19 . Le communiqué 👇 https://t.co/NEGrzv8pOQ

BASKET : "Jusqu'au mardi 31 mars"

La Fédération Française de basketball, pendant la déclaration d'Emmanuel Macron à 20 h 09 le jeudi 12 mars, a décidé de stopper ses rendez-vous jusqu'au mardi 31 mars.

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus COVID-19, le Bureau Fédéral de la FFBB a décidé de reporter les championnats et coupes concernant ses clubs. https://t.co/toR9dEWZRl

TENNIS DE TABLE : "Avec effet immédiat"

Le président, Christian Palierne a décidé ce vendredi 13 mars au matin, après consultation du ministère des Sports, de boucler toutes ses compétitions, avec effet immédiat.

La FFTT suspend l'ensemble de ses compétitions sur le territoire national. Le président, Christian Palierne a pris la décision de suspendre toutes les compétitions et tournois sur le territoire national. Cette suspension prend effet dès de ce jour 13 mars.

ÉQUITATION : Pas d'annulation, mais des entrées limitées en concours

La Fédération française d'équitation n'a pas encore annulé ses épreuve ce vendredi 13 mars, mais a limité aux seuls cavaliers et chevaux l'entrée de ses concours. Avec en sus, une précision sur la transmission du virus.

#INFO D'après les experts de l' @Anses_fr , la transmission du #Coronavirus de l'être humain vers un animal domestique, comme le #cheval 🐴, semble actuellement peu probable. Pour en savoir plus ➡️ https://t.co/82qCWdqIMv #équitation pic.twitter.com/zuhgmajvE2

CYCLISME : "Mesures d'accompagnement" avant "annulation"

Face aux dizaines d'annulations de compétitions, comme le Tour de Normandie dans notre région, la Fédération française de cyclisme n'a d'abord pas prononcé d'annulations, mais des mesures d'accompagnement. Avant de se raviser en dernier lieu, vendredi 13 mars à 17 heures.

La @FFCyclisme prend des mesures d'accompagnement relatives au COVID-19, avec notamment la création d'une hotline pour les organisateurs et les licenciés : assistancecovid19@ffc.fr Plus d'informations ⤵ pic.twitter.com/PKahclkOUO

❌Suite aux dernières mesures liées à l'épidémie de COVID-19, la @FFCyclisme annonce l'annulation de toutes les épreuves cyclistes, toutes disciplines et toutes catégories confondues sur le territoire français, jusqu'à nouvel ordre. pic.twitter.com/3UigkDcJEO

FORMULE 1 : "GP d'Australie annulé"

La nouvelle est tombée au milieu de la nuit, le Grand Prix de Formule 1 d'Australie qui devait ouvrir la saison 2020 a été annulé.

JUDO : "Alignement sur la réouverture des écoles"

A la mi-journée, la fédération française de judo a décidé d'annuler tout son programme jusqu'à la ré-ouverture des écoles.

Face au développement de la pandémie de COVID-19 et à la situation sanitaire de notre pays, la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées (FFJDA) décide de l'annulation - et du report ultérieur éventuel - ...

1/4