Municipales. Au Havre, le vote est électronique depuis 2005

Les dimanches 15 et 22 mars, on vote pour les municipales. Au Havre, il n'y a plus d'urnes, plus d'enveloppes et de bulletins depuis 2005. Depuis 15 ans, la Cité océane est équipée de machines électroniques.

"Elles ont déjà fait leurs preuves. Leur fonctionnement est simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant au candidat ou à la candidate que l'on souhaite soutenir et valider. Pas besoin de manipuler du papier. C'est un avantage d'un point de vue environnemental. Et puis, grâce à ce système, nous connaissons les résultats extrêmement rapidement puisqu'il n'y a pas de dépouillement. Donc, pas de risque d'erreur. Les machines font les calculs et nous donnent les résultats dans les minutes, qui suivent la fin du vote", explique Agnès Canayer, conseillère municipale déléguée aux élections.

La Ville du Havre compte une centaine de machines de ce type, qui sont stockées dans un lieu fermé. L'unité coûte 4 500 euros. "Elles sont amorties", assure Agnès Canayer. Ces grosses calculettes électroniques sont autonomes, pas en réseau avec les autres machines à voter. Tous les membres des bureaux de vote sont formés à l'utilisation de ces machines, en particulier les agents d'accueil, qui peuvent aider les électeurs en cas de difficulté rencontrée.

Dispositif spécial à cause du coronavirus, comme nous le dit Fanny Lemercier-Tellier, responsable du service élections au Havre. Impossible de lire le son.

En raison de l'épidémie de coronavirus, la Ville du Havre a décidé de prendre les mesures suivantes dans chaque bureau de vote :

- nettoyage renforcé des sites avant et après les élections

- nettoyage régulier des machines à voter et des poignées de portes

Par ailleurs, seront mis à la disposition des électeurs :

- un point d'eau avec savon et serviettes en papier pour se laver les mains

- du gel hydroalcoolique (sous réserve des stocks disponibles)

- une paire de gants hypoallergéniques pour voter sur la machine et signer le registre.

Plus d'informations sur le site internet https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et via le numéro gratuit : 0 800 130 000.