Ecoutez le nouveau Pitbull "Don't stop the party"

Pitbull connait un succès sans précédent à travers son disque "Planet Pit" depuis sa sortie avec entre autres "Give Me Everything" feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer, "Rain Over Me" feat. Marc Anthony et "International Love". Seul "Get It Started" peine à se frayer une place dans les charts.

Le 8e opus de Pitbull est en phase de finalisation, il s'intitulera "Global Warming". Ce nouvel album pense à la planète, il veut sensibilser le public en appuyant sur les nouveaux enjeux écologiques.

Sur cette galette figurera également le titre "Don't Stop the Party" toujours dans la même lignée de ses prédécesseurs, très dance.

L'actu de Pitbull c'est aussi sa participation à la réédition de l'album "Bad" de Michael Jackson dont la sortie est prévue le 17 septembre prochain dans les bacs.

Ecoutez "Don't stop the party" de Pitbull.