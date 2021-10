A Caumont l’Eventé, butin du braquage : 61 euros

Les gendarmes de Bayeux, Tilly sur Seulles, Caumont l’Eventé, et Villers Bocage, enquêtent, font survoler le coin par hélicoptère, et interpellent, vers 20h15, à quelques rues du salon de coiffure, un habitant de 21 ans, accro au cannabis. Vendredi 20 juillet, ce dernier répondait de ses actes selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Caen.

Comme la loi le permet, il a obtenu un renvoi de son affaire au vendredi 31 août. Au procès, on apprend que le jeune homme a un comportement auto-destructeur, lié à des perturbations affectives dans son enfance : il est né après la mort accidentelle d’un précédent enfant. Sa mère, inconsolable, l’appelait souvent par le prénom de son frère décédé.

Concernant les faits, il apparaît que le prévenu a agi sans préméditation, après avoir vu un film documentaire sur le déroulement d’un braquage, et a utilisé un pistolet d’alarme, non chargé. M. Ba finalement été condamné à un an de prison ferme et devra indemniser sa victime de 1.600€ pour préjudice moral et frais de justice.