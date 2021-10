Tribunal de Caen : un mort après un demi-tour sur une bretelle de périphérique

Il effectue alors un demi-tour, non autorisé à cet endroit, pour gagner du temps. Il ne voit pas arriver un homme de 55 ans, qui circulait dans le bon sens sur une moto de 125 cm3. Il lui coupe la priorité, en virant brusquement à gauche. Le motocycliste est tué sur le coup.

Jeudi 4 avril, à l'audience correctionnelle où le conducteur devait répondre d'homicide involontaire, il est absent, ainsi que la compagnie d'assurance qui aurait au moins dû le représenter. Cette absence est très douloureusement vécue par la famille résidant à Colombelles.

Son fils tué aussi sur la route

Le conducteur n'a jamais pris contact avec la famille, et a prétexté un déménagement pour ne pas venir à l'audience, sans préciser sa nouvelle adresse... L'avocate de la défense insiste sur l'horreur de cet accident. En effet, l'homme de 55 ans envisageait de prendre sa retraite prochainement et que ce dernier avait lui-même perdu son fils de 20 ans, qui avait péri dans un accident de la route 11 ans plus tôt, en 1999.

La famille est d'autant plus déçue, que l'automobiliste, deux ans après les faits avait fait état de prétendus témoins qui auraient pu le disculper, ce qui a entraîné une enquête allongeant les délais de comparution. De plus, le chauffard n'a même pas déjà fait l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire.

T.V a finalement été condamné par le tribunal correctionnel de Caen à un an de prison ferme, à l'annulation de son permis de conduire, ainsi qu'à l'interdiction de le repasser avant un an. Il devra indemniser la famille de la victime de plus de 300 000 euros.