Branville. Coronavirus : la quarantaine est levée pour les rapatriés français

Ils étaient arrivés le 21 février : vingt-neuf Français placés en quarantaine à Branville, après avoir été rapatriés de Chine en pleine épidémie du coronavirus, ont quitté les lieux le vendredi 6 mars, en bonne santé, selon la préfecture. Ils sont partis avec "un certificat (attestant) leur situation de santé au temps T, puisqu'aucun n'a développé de symptômes dans les 14 jours", a précisé à l'AFP Bruno Berthet, directeur de cabinet du préfet du Calvados. Durant cette quarantaine, une de ces personnes a été évacuée au CHU de Caen pour des contrôles, avant de retourner à Branville, pour des symptômes liés à la vieillesse et non au coronavirus, selon la même source. En Normandie, l'Agence régionale de santé (ARS) comptabilisait ce vendredi six cas avérés. Avec AFP.