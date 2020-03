Coronavirus. Six cas confirmés en Normandie à Saint-Lô, Caen et Rouen

L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie indique ce jeudi 5 mars que quatre nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus Covid-19. Parmi elles, trois ont été prises en charge par le centre hospitalier de Saint-Lô (Manche) et un autre au CHU de Caen (Calvados), ce qui porte à six le nombre de cas confirmés dans la région, en plus des deux hospitalisés à Rouen.

Une élève de CP touchée

Dans la Manche, les trois patients se portent bien. Selon l'ARS, ils revenaient du rassemblement cultuel à l'église évangélique à Bourtzwiller, commune nouvelle de Mulhouse. Deux sont membres de la même famille, dont une élève de CP de l'école Alain-Fournier de Sartilly. L'école élémentaire est fermée à partir de ce jeudi 5 mars et jusqu'à nouvel ordre. Une réunion d'information avec l'ensemble des parents est organisée à l'école par le rectorat.

Dans le Calvados, le patient est hospitalisé au CHU de Caen. Son état n'est pas préoccupant. L'origine de la contamination n'est pas connue et fait l'objet d'une investigation.