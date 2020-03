Municipales. Ces sportifs normands qui se lancent dans l'aventure politique

Il est souvent le parent pauvre des programmes politiques durant les élections de tous ordres. Le sport tient pourtant une place centrale dans la vie des communes et ce, quelle que soit leur taille. Et cela, les différentes têtes de liste l'ont compris : s'entourer de personnalités du sport dans leur localité pouvait revêtir une importance particulière, non seulement en termes de voix, mais surtout de manière opérationnelle, une fois entrées dans le conseil municipal.

Parmi ces sportifs qui se lancent dans l'aventure des élections municipales, nous en avons choisis quatre. Deux dans la Manche, un dans une petite commune de 700 habitants et l'autre dans une ville de 3 000 âmes, un dans le Calvados, qui lui est tête de liste, et un dans l'Orne, candidat sur une liste pour intégrer le conseil municipal d'une ville de plus de 10 000 habitants.

Direction l'Orne, tout d'abord avec Teddy Houiller. Joueur de football et arbitre, le jeune homme a décidé de se lancer car le sport entretient, selon lui, des liens étroits avec la vie locale.

A Argentan, commune de 14 000 habitants, quatre listes sont en concurrence, avec celle sans étiquette de Karim Houiller, où figure Teddy Houiller, celle de Romain Barelle, celle de Frédéric Leveillé et celle de Jean-Louis Carpentier.

Dans la Manche, double point de chute avec deux candidats. Laurent Morice, ex-joueur et entraîneur de football aujourd'hui dans le monde du basket qui se présente à Monthuchon, et Raphael Rigot, entraîneur de natation qui se présente aux Pieux, dans le nord-Cotentin.

Sur la commune des Pieux, 3 147 habitants, deux listes se feront face, celle emmenée par Catherine Bihel, où figure Raphael Rigot, et celle de Bruno Viltard. A Monthuchon, commune de 700 habitants du pays de Coutances, deux listes se font face, celle de Magalie Lecaudey-Morice, où apparait Laurent Morice, et celle du maire sortant Jacques Marie.

Enfin dans le Calvados, direction Escoville, où Arnaud Bidel, directeur des sports scolaires à l'académie de Caen, brigue la place de maire en qualité de tête de liste. Avec les valeurs du sport en tête de pont.

A Escoville, commune de 812 habitants, la liste menée par Arnaud Bidel sera en concurrence avec celle menée par Christophe Cliquet.

Les élections municipales 2020 auront lieu le dimanche 15 et le dimanche 22 mars.