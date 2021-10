Roller-hockey : portes ouvertes à Caen le 12 septembre

Encadrés par les éducateurs et les jeunes sportifs du club, les enfants pourront découvrir les activités roller qui leur sont proposées tout au long de l'année par le club caennais. L'entrée sera gratuite.

Les enfants sont invités à venir avec leurs rollers et leurs protections règlementaires (casque, genouillères et coudières). Du matériel sera prêté sur place aux enfants non équipés.

Des joueurs de l'équipe Elite de Roller Hockey, vainqueurs de la Coupe d'Europe l'an dernier, seront présents pour présenter leur sport : rapide, technique et non violent.

Pratique. Mercredi 12 septembre : de 13h à 16h30, à la Halle des Granges (15 rue du Carel, à côté du conservatoire)