Sortie. Démonstrations, visites… Journée portes ouvertes à l'hôtel de ville de Caen

Samedi 13 avril, la Ville de Caen propose de découvrir les nombreuses missions des services municipaux. Pour cela, elle organise une journée portes ouvertes, de 10h à 17h, sur l'esplanade et à l'intérieur de l'hôtel de ville mais également dans le cloître de l'Abbaye aux Hommes. Tout au long de la journée, une exposition, des démonstrations et même des initiations ont lieu avec des motos de la police municipale, des bennes à ordures ménagères, des camions-grues ou encore des navettes centre-ville. Des visites guidées sont également organisées avec le bureau du maire, la salle des mariages et la salle du conseil municipal. Et pour les demandeurs d'emploi, il est possible de déposer un CV et une lettre de motivation.