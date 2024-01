Caen. Plus de 100 000 visiteurs à l'Abbaye aux Hommes en 2023

105 000. C'est le nombre personnes venues visiter l'un des monuments phares du patrimoine caennais en 2023 : l'Abbaye aux Hommes. Plus de 100 000 visiteurs en un an, "une première" d'après le maire de Caen Joël Bruneau, qui qualifie ces chiffres d'"excellente nouvelle qui démontre l'attractivité de Caen et de ce joyau de notre patrimoine".

Une attractivité renforcée par les expositions proposées chaque été à l'hôtel de ville et qui attirent chaque année de nombreux visiteurs. L'exposition estivale Robert Doisneau, la traversée d'un siècle a connu un franc succès dans la salle du Scriptorium en 2023. Plus de 80 000 personnes sont venues voir les photographies de mai à octobre, un record.

