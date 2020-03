Cadeaux. Vos places pour le spectacle d'Alban Ivanov à l'Anova à gagner

Cette semaine, gagnez vos deux places pour le spectacle d'Alban Ivanov à l'Anova d'Alençon, le jeudi 19 mars. Cet humoriste, roi de l'impro et également comédien, vous l'avez vu notamment dans Le grand bain de Gilles Lellouche, La vie scolaire de Grand Corps Malade et plus récemment Hors norme d'Olivier Nakache et Éric Toledano.

Découvrez ou redécouvrez Alban Ivanov à l'Anova d'Alençon dans son deuxième spectacle Vedette dans lequel il incarne avec générosité des personnages complètement allumés. Le franc-parler de ce trublion décape, bouscule les consciences et se moque du politiquement correct.

