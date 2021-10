Roller-hockey : les Conquérants perdent mais se rassurent

Antoine Rage, entraîneur-joueur du RSH Caen, ne faisait pas la fine bouche après les premières rencontres amicales de sa formation, le week-end des 1er et 2 septembre. "On ne savait pas à quoi s'attendre sachant qu'on n'avait travaillé tactiquement que la veille, explique l'international français. Dans l'ensemble, c'était vraiment cohérent. On a progressé de match en match."

Reprise du championnat le 22 septembre

La seule victoire caennaise a été obtenue dimanche matin devant Angers (4-3). Samedi, les Caennais s'étaient inclinés face à Moreuil (5-4) et Amiens (5-2). En clôture du tournoi, Rouen est venu leur rappeler que son statut de promu ne l'empêchait pas d'être le favori au titre en Elite (8-1). "On menait 4-0 à la mi-temps contre Moreuil, une équipe qui va batailler avec nous pour se maintenir, précise Antoine Rage. On a changé de gardien et on s'est un peu relâché ensuite. Contre Amiens, on a longtemps fait jeu égal avant de craquer."

L'équipe caennaise de roller-hockey disputera un autre tournoi de préparation les 8 et 9 septembre à Rouen. En attendant, son entraîneur est "toujours inquiet mais plus confiant qu'avant les premiers matchs disputés". Les Conquérants attaqueront le championnat le samedi 22 septembre devant Moreuil avant d'enchaîner par trois sommets consécutifs contre les trois "gros" de son championnat, Rouen, Anglet et Rethel.