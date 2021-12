Caen. Le Club Malherbe du mardi 3 mars est disponible

Bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine à vous, supporters des Rouges et bleus, et cette semaine, retour sur la confirmation comptable face à Grenoble, présentation d'un mois de mars en mode Ligue 2 avec, en filigrane, la préparation de la prochaine saison. Interviews, analyses et débats avec Julien Caillard (RTL), Julien Mahieu (So Foot) et Pierre-Maxime Leprovost (Manche Libre), autour de Sylvain Letouzé.

Le Club Malherbe du mardi 3 mars, c'est ici