L'éphéméride-agenda du mardi 4 septembre 2012

Voici l'éphéméride du mardi 4 septembre



MARDI 4 SEPTEMBRE 2012

----------------------



248e jour de l'année



SAINTE-ROSALIE

Née en Sicile vers 1140, morte près de Palerme en 1170

Les Rosalie sont tendres et exubérantes

Couleur : le bleu

Chiffres : le 3 et le 8



QUELQUES 4 SEPTEMBRE

--------------------



1774 : James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie

1892 : naissance du compositeur Darius Milhaud (mort le 22 juin 1974)

1942 : naissance du violoniste Patrice Fontanarosa

1963 : mort de Robert Schuman, l'un des "pères" de l'Europe

1965 : mort du Dr Albert Schweitzer

1974 : mort de l'auteur dramatique Marchel Achard

1979 : inauguration à Paris du Forum des Halles

1981 : assassinat au Liban de l'ambassadeur de France Louis Delamare

1986 : tentative d'attentat à Paris dans une rame du RER à la station Gare de Lyon

1989 : mort de Georges Simenon, romancier et "père" de Maigret

1998 : Omar Raddad condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal commis en

1994 est libéré de prison



Le soleil se lève une minute plus tard à 07H13 et se couche deux minutes plus tôt à 20H25

Le dicton : "Septembre humide, pas de tonneau vide"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE

----------------------------------------



POLITIQUE

---------

AUBEVOYE (Eure) - 09h15 - Déplacement de Jean-Marc Ayrault pour la rentrée scolaire, pour visiter l'école maternelle "Le petit Charlemagne" et l'école élémentaire "Le grand Charlemagne", avec Vincent Peillon, ministre de l'Education nationale, et George Pau-Langevin, ministre déléguée chargée de la Réussite éducative.

PARIS - 15h00 - Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction publique, présente l'agenda social aux organisations syndicales de fonctionnaires. A 17H00, point presse de la ministre. Tour d'images possible en début de réunion

- CESE (Conseil économique, social et environnemental) - 9 place d'Iéna 16e.



SOCIAL

------

CHATEAULIN - 10h00 - Doux frais : les syndicats se prononcent sur les offres de reprise lors d'un nouveau CCE.



POLICE JUSTICE

--------------

PARIS - 15h00 - L'ex-numéro deux de la police judiciaire (PJ) Michel Neyret, mis en examen dans une affaire de trafic d'influence et de stupéfiants, comparaît devant le conseil de discipline de la police - Rue Nélaton 15e.



PROCES

------

BOBIGNY - 09h30 - Procès en appel des parents et de deux tortionnaires présumés de Sabrina, séquestrée, violée et réduite en esclavage dans un campement durant trois ans en Seine-et-Marne - Cours d'assises de la Seine-Saint-Denis - Tribunal de grande instance de Bobigny.

PARIS - 09h30 - Procès devant la cour d'assises de Bruno Cholet, chauffeur de taxi clandestin déjà condamné pour des viols, accusé du meurtre en 2008 d'une étudiante suédoise, Susanna Zetterberg, qu'il nie avoir commis - Palais de Justice - Cour d'assises, salle 3 (jusqu'au 14).

AIX-EN-PROVENCE - Décision du Tribunal de Grande Instance concernant l'expulsion de 200 Roms d'un terrain de Velaux.



EDUCATION

---------

- 08h00 - Rentrée scolaire.

AMIENS - 14h00 - George Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de l'Education nationale, chargée de la Réussite éducative se rend dans les écoles maternelles et élémentaires "Voltaire", "La Rochefoucauld" et "Marivaux" d'Amiens (Somme).



CULTURE

-------

PARIS - 16e édition du Jazz à La Villette - Grande halle de la Villette -

211 avenue Jean Jaurès 19e (jusqu'au 9).

DEAUVILLE - Festival du cinéma américain (jusqu'au 9).

PERPIGNAN - Festival de photojournalisme Visa pour l'image (jusqu'au 16).

PARIS - 1ère sélection du prix Goncourt.

illustration : Georges Simenon, mort le 4 septembre 1989