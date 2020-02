Hockey. Les Dragons de Rouen font le break dans la série face aux Rapaces de Gap

Le match

Face aux Rapaces de Gap, les Rouennais se sont imposés 3-2. Les Jaunes et Noirs voulaient enfoncer le clou dès le match 2. La rencontre débute de la meilleure des manières avec un premier but inscrit au bout de dix minutes par Chad Langlais, obligé de s'y prendre à plusieurs fois pour ouvrir le score. Un peu mieux dans le match que la veille, les Rouennais allaient doubler le score en supériorité numérique en angle fermé par Mikko Lehtonen deux minutes plus tard (2-0). Ce même Mikko Lehtonen donnait même trois buts d'avance aux locaux sur un nouveau but à la 16e minute du second tiers mais cette avance de trois buts était de courte durée puisque les Gapençais revenaient à 3-1 trente secondes plus tard par Mathieu Gagnon. Les joueurs de Fabrice Lhenry balbutiaient un peu leur hockey dans le dernier tiers-temps et s'offraient quelques frayeurs avec une nouvelle réduction du score de Mathieu Gagnon mais tenaient bon pour remporter un deuxième match dans cette série.

⚡FIN DU MATCH⚡#ROUGAP

Dragons de Rouen 3️⃣-2️⃣ Rapaces de Gap

Victoire pour les Dragons qui confortent leur avantage dans la série, 2🐲 0🦅

Prochain match vendredi à Gap !

🎥 À suivre sur @FanseatHockey



— Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) February 26, 2020

La fiche

Rouen - Chad Langlais (Joel Caron, Nicolas Deschamps) 10:23

Rouen - Mikko Lehtonen (en supériorité numérique) (Joel Caron, Loic Lamperier) 12:18

Rouen - Mikko Lehtonen (Nicolas Deschamps, Kevin Dusseau) 16:48

Gap - Mathieu Gagnon (Jean Dupuy) 17:21

Gap - Mathieu Gagnon (Bostjan Golicic, Mathieu Guertin) 9:02

Les réactions

Fabrice Lhenry: "On s'est mis plus en mode playoffs que mardi soir. Gap travaille énormément et nous pose des problèmes. On savait que ce ne serait pas facile. Gap a été très dangereux au deuxième tiers et nous un peu plus passifs même si on a bien défendu. Gap s'est bien renforcé, ils sont complets, leur gardien fait une bonne série. Notre objectif est d'aller chercher le troisième match."

Nicolas Ritz: "Ils sont bien en place, patients dans leur jeu, et ils jouent leur chance à fond, ce ne sera de toute façon que des matches accrochés, on n'est pas surpris par leur façon de jouer et leur abnégation. Ce n'est pas une équipe qui part à l'abordage comme peut le faire Grenoble, il faut qu'on continue a créer du danger. On n'aura pas énormément d'occasions, il faut être patient et ne pas forcer le jeu et surtout il faudra être décisif."

Prochain rendez-vous

Les Dragons de Rouen pourront choisir une séance de glace ou de la récupération ce jeudi 27 février et prendront le car pour Gap en soirée pour disputer les matches 3 et 4 de la série ce vendredi 28 et samedi 29 février 2020.