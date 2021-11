Cherbourg-en-Cotentin. Municipales : David Margueritte dévoile ses 56 colistiers

Le candidat à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin David Margueritte a dévoilé les noms figurant sur sa liste "L'avenir en tête" le mardi 25 février, au Manoir de la Coquerie à Querqueville. Parmi eux, une majorité de personnes issues de la société civile, mais aussi des Républicains, une candidate de divers gauche, une du Nouveau centre et un adhérent au MoDem. Ils sont 21 candidats à Octeville, 12 à Tourlaville, 10 à Equeurdreville et enfin 8 à La Glacerie. La moyenne d'âge est de 50,5 ans.

Découvrez les 57 candidats de "L'Avenir en tête" :

1 - David Margueritte, 39 ans, vice-président de Région et de l'Agglomération du Cotentin (LR) ; 2 - Karine Hebert, 50 ans, cadre de santé, conseillère municipale ; 3 - Eddy Saget, 36 ans, officier marinier (LR) ; 4 - Sandrine Tarin, 39 ans, arthérapeute ; 5 - Guy Broquaire, 70 ans, retraité ; 6 - Camille Margueritte, 38 ans, cheffe d'entreprise, conseillère municipale et communautaire (LR) ; 7 - Frédérik Lequilbec, 45 ans, ingénieur d'études, conseiller municipal et communautaire (LR) ; 8 - Laurence Bohec, 45 ans, enseignante ; 9 - Hervé Feuilly, 69 ans, conseiller municipal et communautaire (LR) ; 10 - Sophie Hery, 74 ans, retraitée (LR) ; 11 - Bruno Françoise, 54 ans, technicien chez Orano, conseiller municipal et communautaire ; 12 - Sylvie Balmer, 60 ans, enseignante contractuelle de l'enseignement supérieur (Nouveau centre/Les Centristes) ; 13 - Morgan Lemoine, 25 ans, gestionnaire administratif ; 14 - Sandrine Vildier, 45 ans, assistante de gestion ; 15 - Antoine Jean, 27 ans, commercial ; 16 - Sandrine Couepel, 58 ans, gestionnaire de parc des emballages de combustibles usés ; 17 - Daniel Gardanne, 59 ans, dirigeant d'une PME ; 18 - Valérie Donnet, 36 ans, commerçante ; 19 - Gabriel Soungwah, 45 ans, chirurgien-dentiste ; 20 - Francoise Burnel, 64 ans, conseillère en évolution professionnelle ; 21 - Pascal Roussel, 62 ans, retraité ; 22 - Brigitte Saussard, 60 ans, chef de service éducatif ; 23 - Cyril Bourdon, 47 ans, responsable des systèmes d'information, conseiller municipal et communautaire (MoDem) ; 24 - Josseline Josset, 73 ans, retraitée ; 25 - Axel Fortin, 49 ans, responsable excellence opérationnelle ; 26 - Isabelle Desplains, 53 ans, notaire assistante, conseillère municipale ; 27 - Antoine Noël, 48 ans, chef d'entreprise ; 28 - Magali Pottier, 45 ans, conseillère spécialisée en protection sociale ; 29 - Vincent Piquot, 49 ans, proviseur ; 30 - Camille Lemoine, 19 ans, agent de service ; 31 - Christian Simon, 68 ans, retraité ; 32 - Catherine Audoux, 57 ans, cadre de santé paramédical ; 33 - Michel Barbier, 52 ans, coiffeur ; 34 - Monique Danzian, 55 ans, technicienne méthode, conseillère municipale ; 35 - Daniel Avoine, 63 ans, maître d'œuvre société ; 36 - Linda Bedel, 41 ans, chargée de clientèle ; 37 - Benoît Choubrac, 38 ans, agent des services techniques ; 38 - Catherine Huet, 75 ans, dermatologue (LR) ; 39 - Quentin Yvet, 24 ans, collaborateur d'élu (LR) ; 40 - Karine Richard, 45 ans, secrétaire comptable ; 41 - Stéphane Ponthot, 57 ans, inspecteur Qualité Direction Orano ; 42 - Muriel Lecarpentier, 58 ans, aide-soignante ; 43 - Bernard Fontaine, 73 ans, retraité, conseiller municipal (LR) ; 44 - Magali Canva, 39 ans, aide-soignante ; 45 - Philippe Merlaud, 52 ans, infirmier, conseiller municipal ; 46 - Céline Fouques, 39 ans, assistante de gestion ; 47 - Didier Binet, 62 ans, cardiologue ; 48 - Danièle Tiffreau, 73 ans, retraitée, conseillère municipale et communautaire ; 49 - Yacine Benchemam, 51 ans, chirurgien maxillo-facial et stomatologue ; 50 - Nathalie Gindre, 54 ans, auxiliaire de vie ; 51 - Guillaume Anger, 28 ans, responsable ordonnancement à Keolis ; 52 - Nadège Jean, 41 ans, collaboratrice d'agence d'assurances ; 53 - Régis Delahaye, 50 ans, président du groupe Delplast ; 54 - Nicole Fouquet, 77 ans, retraitée (LR) ; 55 - Laurent Dudot, 53 ans, responsable exploitation logistique ; 56 - Alyson Cozette, 27 ans, agent de service ; 57 - Philippe Augeard, 59 ans, directeur commercial.

