Seine-Maritime. Je mange local avec Mon panier 76

La Seine-Maritime lance, ce mardi 25 février, le site internet Mon panier 76, qui répertorie sur une carte interactive plus de 300 producteurs et points de vente de produits locaux. Chacun dispose de sa fiche. Fiche à laquelle on accède, grâce à différents critères : la localisation, la famille de produits, le produit lui-même ou le nom de l'exploitation. Parmi ces 300 producteurs et points de vente, Le champ des comestibles situé à Cauville-sur-Mer entre Le Havre et Etretat, une exploitation agricole lancée par Gladys Boudehen. Depuis un an, elle fait du maraîchage bio de légumes, de fleurs comestibles et d'aromatiques, après avoir expérimenté le potentiel de cette activité sur l'espace test agricole de Le Havre Seine Métropole. Des produits qu'elle vend notamment sur les marchés de Gonneville-la-Mallet et de Sainte-Cécile au Havre. Gladys Boudehen a intégré Mon panier 76 pour se faire connaître. "Les gens sont de plus en plus intéressés par le consommer local. Ce site est un bon moyen de communication. En plus, c'est plus écologique qu'un catalogue, qui pourrait rester dans un coin. Il faut dire également que c'est gratuit. C'est donc un avantage. Car d'ordinaire, créer un site internet et être bien répertorié, cela constitue un coût."

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.monpanier76.fr