Le très impressionnant chantier du parc expo d'Alençon

Des chantiers dans les écoles bien sûr, mais aussi la future maison de retraite (route d'Ancinnes), et l'extension du gymnase Louvrier pour accueillir l'équipe de basket (Nat3F).

Mais le chantier le plus spectaculaire est sans conteste celui du futur parc des expositions, dont les travaux doivent s'achever d'ici la fin de l'année : 2.500 places assises, une salle de 50 mètres sur 50, et 19 m sous plafond. Et une excellente accoustique pour un côut total de 13 millions d'euros.

L'intérieur du futur parc expo est tout simplement : impressionnant. Découvrez d'autres photos ci-dessous.

Devant le parc des expositions, le chantier du parvis d'1,8 ha va débuter à partir d'octobre, entre le parc expo, la Luciole, et l'esplanade du Hertré. Il marquera l'entrée ouest de l'agglomération d'Alençon

Ecoutez ci-dessous le député-maire PS d'Alençon, président de la CUA, Joachim Pueyo.