Hockey sur glace. Les Dragons battus en finale de Coupe de France, la coupe reste amiénoise

Le match

Face aux Gothiques d'Amiens lors de la finale de la Coupe de France à l'AccorHotel Arena. Score final 3-2. Dès les premières minutes de jeu, les Jaunes et Noirs prenaient leur adversaire du jour à la gorge obligeant le coach amiénois à prendre un temps mort au bout de huit minutes pour stopper l'hémorragie. Malgré cela, le premier tiers reste vierge de but. Au retour de la pause, ce sont les Rouennais qui vont ouvrir le score en supériorité numérique sur un lancer lointain de Cam Barker. Malgré cette avance, les Gothiques parviennent à égaliser sur un lancer de Tommy Giroux peu après la mi-match. C'est ensuite en supériorité numérique que les Amiénois vont prendre l'avantage dans la rencontre au troisième tiers par Jérôme Verrier avant que les joueurs de Fabrice Lhenry n'égalisent à trois minutes de la fin du match par Loïc Lampérier, eux aussi en supériorité. Après une prolongation de cinq minutes qui ne donne rien malgré une supériorité numérique pour les Normands, la séance de tirs au but livrait son verdict avec deux tirs au but transformés par les Amiénois au bout de sept tentatives.

⚡️FIN DU MATCH⚡️ #AMIROU

Dragons de Rouen 2️⃣-3️⃣ Gothiques d'Amiens

Les Dragons s'inclinent au bout du suspense en fusillade. Cruelle déception. #GoDragons 💛🖤 pic.twitter.com/FJhR4pi6RX — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) February 16, 2020

Les réactions

Anthony Guttig : "Perdre une finale ça fait jamais plaisir, c'est une grosse déception. Leur gardien a fait des gros arrêts. On domine mais on ne marque pas et c'est souvent que ça tourne dans l'autre sens. On ne veut pas aller dans les zones qui font mal, tant qu'on ira pas, on ne marquera pas de but."

Loïc Lampérier : "À 1-0 on aurait dû être un peu plus sérieux, on a fait quelques erreurs et on s'est relâché et on l'a payé le prix fort. On va apprendre de cela pour la fin de saison, on a d'autres objectifs qui arrivent. À Bercy on a plus de mauvais moments que de bons moments mais on espère que la roue va tourner un jour."

Fabrice Lhenry : "Je pensais qu'on serait peut-être plus dans notre zone, jouer à sept défenseurs nous permettait d'être à six défenseurs pour tuer les pénalités ou en cas de blessure ou expulsé. C'est dur de faire un choix on a essayé de faire le choix qui apportait le plus à l'équipe, Maurin Bouvet était en tribune mais il y avait aussi Enzo (Cantagallo) et Julien (Msumbu), j'avais dit aux joueurs qu'on était 20 à jouer mais on est une équipe de 23."

Prochain rendez-vous

Pas le temps de ruminer pour les Dragons de Rouen qui disputeront la 43e journée de Synerglace Ligue Magnus ce mardi 18 février 2020 sur leur glace de l'Ile Lacroix face aux Boxers de Bordeaux.