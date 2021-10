Coupe de la Ligue : Ce sera Caen-Toulouse !

Il y a quelques minutes au siège parisien d'un des sponsors de la compétition, le sort a désigner les 10 rencontres de Coupe de la Ligue qui auront lieu les 25 et 26 septembre prochains. Et pour le SM Caen et le stade d'Ornano, il flottera à nouveau un parfum de ligue 1 avec la réception du Toulouse FC. Le petit poucet du FC Metz (National) ira à Bastia (L1) tandis que Reims et Troyes, tous deux promus en L1, s'affronteront dans le derby de la Champagne.

Les 10 rencontres (25-26 septembre) :

Stade Rennais (L1)- AS Nancy (L1)

SM Caen (L2)- Toulouse FC (L1)

AS Monaco (L2)- Valenciennes FC (L1)

AC Arles (L2)- AC Ajaccio (L1)

FC Sochaux (L1)- Evian TG (L1)

Stade de Reims (L1)- ES Troyes (L1)

Stade Brestois (L1)- OGC Nice (L1)

AJ Auxerre (L2)- SCO Angers (L2)

FC Lorient (L1)- AS St-Etienne (L1)

SC Bastia (L1)- FC Metz (Nat)