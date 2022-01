Caen-Brest : Garande, et les jeunes au pouvoir !

Compétition souvent affublée de sobriquets peu glorieux par son manque d'intérêt, la Coupe de la Ligue va pourtant permettre à la jeune garde "rouge et bleu" de prouver son talent selon le maître tacticien du SMC... Fred Bulot et M'Baye Niang partis en sélection au plus grand désarroi de Dumas (à écouter), le staff caennais devra également se passer des services de Thébaux, Sorbon et Frau. L'occasion est donc donnée à des joueurs comme Fayçal Fajr, Molla Wagué, Lenny Nangis, Ibrahima Tandia ou encore Yannick M'Boné de montrer ce dont ils sont capables. Ce soir, Caen va pouvoir réellement jauger de la profondeur de son banc de touche, tel sera certainement le seul enseignement à retirer de ce 16e de finale de Coupe de la Ligue, même si Patrice Garande refuse de galvauder cette rencontre qu'il considère comme un vrai match de compétition (à écouter, propos recueillis par Tony Perette de smcaen.fr).

SM Caen- Stade Brestois, c'est à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com ce soir à partir de 19h45.