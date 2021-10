Chemin-vert : soupçonné de vol, jugé pour évasion

Le 26 juillet dernier, il est pourtant mis en garde à vue pour un vol. Alors qu’il clame son innocence, il profite de l’inattention d’un policier pour s’échapper du commissariat et rentrer chez lui, rue de Bourgogne au Chemin-Vert.

Un mois plus tard, il est interpellé à son domicile. Il incite ses voisins à résister à son arrestation et insulte copieusement un policier. Dès le lendemain, en comparution immédiate, il répond d’évasion, d’outrage, et de rébellion. Son avocate plaide la panique pour justifier le comportement de son client. Le tribunal a finalement condamné M. L à six mois ferme à exécuter immédiatement. Il indemnisera le policier insulté de 950€.