Chantiers d'été dans les écoles de Caen : une facture d’un million d’euros

Cet été, les ouvriers n’ont pas chômé. La Ville a mené, crèches inclues, pour plus d’un million d’euros de travaux afin d’assurer un meilleur confort aux petits caennais, à leurs enseignants et au personnel.

Tour d’horizon des principaux chantiers dans les écoles.

Groupe scolaire Michel Trégore (Folie-Couvrechef)

Le rez-de-chaussée de l’école élémentaire a été réaménagé, des travaux de peinture, de sols et d’éclairage ont été réalisés à l’étage (300.000€).

Groupe scolaire Authie Nord (Chemin-Vert)

Un ancien logement a été transformé en bureaux administratifs, le préau de la maternelle a été agrandi (150.000€).

Ecole Bicoquet (centre-ville)

On a remplacé et redistribué les sanitaires, rénové le réseau d’évacuation d’eaux usées, réalisé de faux plafonds, agrandi le préau et remplacé sa couverture (51 000€).



Ecole Lemière (centre-ville)

Le logement attenant à l’école a été transformé en garderie, un sanitaire handicapé a été équipé, les revêtements de sol remplacés et l’intallation électrique mise en conformité (25.000€).

Autres écoles

Jean Guéhenno : ravalement de façade ( 30.000€).

Duc Rollon : remplacement de menuiseries extérieures (52.000€).

Clos Herbert, Vikings, Puits Picard, Maladrerie, Pigacière : peinture de menuiseries extérieures (21.000€).

Cinq continents et Pigacière : distribution informatique des classes (28.000€).

Les travaux de peinture dans les écoles représentent un coût total de 102.000€.