Caen : les Courants de la liberté sont partis !

D'autres courses animeront Caen et sa région ce week-end, dont la Rochambelle, course caritative pour soutenir la lutte contre le cancer. Pas moins de 14 000 femmes y participeront ce samedi soir à partir de 19 heures.

Plus tôt dans la journée, il ne faudra pas manquer la course des Rollers de la Liberté à 10h30. Le départ sera donné depuis l’Avenue Brillaud de Laujardière. La course comptera pas moins de 280 participants.

Nous avons demandé aux jeunes coureurs d'hier ce que représentent Les courants de la liberté. Ecoutez-les ci-dessus.