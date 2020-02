Le Havre. Il jongle entre son métier de pâtissier et sa passion pour la musique

Teddy Barriaux a des journées bien chargées. Ce Havrais de 30 ans commence le travail de bonne heure. Et pour cause, il est pâtissier depuis ses 16 ans. L'après-midi, il profite de son temps libre pour se consacrer à sa passion : la musique. "Je suis dans ce milieu depuis 12 ans", déclare Izikal Lyrical (son nom d'artiste), qui a emboîté le pas à son cousin. "Il faisait du reggae. J'écoutais ses sons. J'ai eu ensuite l'envie de travailler sur le mixage, la prise de voix. Est venu ensuite l'apprentissage du chant", retrace cet artiste spécialisé dans le reggae et le hip-hop. Un autodidacte, qui a rapidement progressé en chantant sous la douche, mais aussi en fredonnant au moment d'aller au travail, sans compter les nombreuses heures en studio. Récemment, fêtes de fin d'année oblige, il a passé beaucoup de temps à confectionner des bûches pour répondre aux besoins des clients de la boulangerie-pâtisserie Hurel. Cet auteur-compositeur-interprète peut désormais se concentrer sur sa communication. Il a sorti son premier album fin 2019 appelé Izi-tape 1, composé de 19 titres. Son 2e CD va sortir en avril 2020, là aussi au prix de 10 euros (Izikal Lyrical vous le remet en main propre). Bref, un artiste super actif. "À mon avis, plus on envoie de projets, plus on envoie de visuels et plus les gens nous ont en tête. C'est l'expérience qui parle. J'ai sorti un clip un jour et j'ai attendu six mois pour en publier un autre. J'ai vu la différence. Les gens vous oublient en quelque sorte. Il faut leur donner du biscuit régulièrement", détaille celui qui gagne un peu d'argent grâce aux ventes de disques. Mais c'est insuffisant, pour le moment, pour se consacrer pleinement à la musique.



Sa musique touche tout le monde

Teddy Barriaux devrait jouer ses morceaux lors de la prochaine fête de la musique au Havre. Des chansons qui parlent de sa vie, de ce qu'il a vécu. Il aborde aussi le thème des rencontres et des déceptions amoureuses. Bref, il s'adresse à un large public, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. En attendant de le voir sur scène, vous pouvez découvrir ou redécouvrir son univers sur YouTube. L'occasion d'apprécier ses clips dans lesquels Le Havre, sa ville, dont il est fier, est largement représenté. "On a déjà tourné à l'hôtel de ville, au square Saint-Roch, à la plage, au stade Deschaseaux… Je dis 'on', car je fais appel à Monti Studio, basé à Montivilliers." Un ensemble, qui semble plaire au public. L'un de ses clips a atteint les 14 000 vues. "Il est où le bonheur ", chante Christophe Maé. "Il est dans la musique", pourrait répondre Teddy Barriaux.

Pour suivre la carrière d'Izikal Lyrical, rendez-vous sur : https://www.facebook.com/izikallyrical/