Calvados. Le Conseil départemental prévoit d'augmenter son budget en 2020

Ce mercredi 5 février, le Conseil départemental a dévoilé son budget primitif pour l'année 2020. Il serait de 785,3 millions d'euros, soit une hausse de 3 % par rapport à l'an dernier.

Un nouveau schéma pour la protection de l'enfance

Les dépenses de fonctionnement augmenteront de 1,1 % et 150 millions d'euros seront investis sur le territoire, soit un niveau record, pour différents projets : développement durable, réseaux routiers (393 km de routes à 90 km/h), mais aussi et surtout la mise en place d'un nouveau schéma de protection de l'enfance. 2 700 enfants en danger sont placés, plus de 5 000 accompagnés, dont "200 qui ne relèvent pas de la compétence du Département mais de l'État", précise Jean-Léonce Dupont, le président. Le budget consacré à ce service augmenterait de 4,2 %, afin de "restructurer le centre d'accueil de Missy, mener des travaux au foyer pouponnière et renforcer les effectifs".

L'enveloppe dédiée à la restauration du patrimoine est doublée (de 1 à 2 millions d'euros). Une soixantaine d'édifices calvadosiens ont été sélectionnés pour des dispositifs de prévention incendies particuliers.