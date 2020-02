Calvados. Enfants en danger : les professionnels réclament plus de moyens

Des travailleurs sociaux étaient devant le siège du Conseil départemental à Caen ce mercredi 5 février, jour où il doit justement voter son budget pour l'année 2020. Selon les manifestants, 120 enfants calvadosiens sont en danger dans leur famille. Un chiffre controversé par le Conseil départemental qui évoque plutôt 80 enfants. Quoi qu'il en soit, les professionnels de l'aide à l'enfance réclament davantage de moyens financiers. "Il n'y a pas assez de familles d'accueil et pas assez de places dans les foyers, déplore Yann le Rousseau, éducateur. Certains, qui sont victimes de violences, restent dans leur famille pendant plus de douze mois." De son côté, le Conseil départemental assure accompagner 200 enfants "qui font partie de la compétence de l'État, car ils relèvent de la pédopsychiatrie" et que le budget primitif alloué à la protection de l'enfance pour 2020 serait de 5 millions d'euros. "Le schéma prévoit aussi de transformer des lieux d'accueil et de renforcer les moyens humains", explique Jean-Léonce Dupont. Cinq travailleurs sociaux sur les 80 présents ont été reçus en début de matinée.