Le Havre. Le Club HAC du mercredi 5 février est disponible

C'est un Club HAC XXL que l'on vous propose ce mercredi 5 février, à quelques jours du derby entre Ciel et Marine et Caennais. Autour de la table, Pierre-Charles Binet, Thibault Deslandes, Joris Marin, Adrien Casanova (Le Courrier Cauchois) et Pierre-Maxime Leprovost (La Manche Libre). Analyses, enjeux et clés du match, c'est parti pour ce grand format du Club HAC.

Le Club HAC spécial derby est à écouter : ici

HAC-SM Caen, match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest, le vendredi 7 février, à partir de 19 h 50.