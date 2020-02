Le Havre. W'ant, lauréat des Fabriques de territoire

Le voile vient d'être levé. Le gouvernement a révélé, le lundi 3 février, le nom des 80 premières structures lauréates de l'appel à manifestation d'intérêt Fabriques de territoire et fabriques numériques de territoire. Ces espaces de sociabilité, dont le lancement est financé par l'État jusqu'à 150 000 euros sur trois ans, proposent aux habitants et aux professionnels des activités liées au numérique, pour venir notamment en aide aux populations éloignées d'Internet.

Parmi les lauréats, l'Estrap W'ant au Havre, installé dans le quartier de Caucriauville. Ce soutien de poids va lui permettre de conforter son équilibre économique. Une satisfaction pour Abdoulaye Djogo Barry, le président de cette structure. "Cette somme va nous permettre de faire des aménagements pour pouvoir adapter le lieu à l'esprit de l'appel à manifestation. On va aussi recruter une personne, acheter des meubles et surtout des équipements et des outils." Un tiers-lieu dans lequel on peut suivre des formations sur le numérique ou encore louer des bureaux. À votre disposition aussi, un espace de coworking et du matériel de fabrication numérique. C'est ouvert du lundi au samedi, principalement aux apprenants, aux personnes en reconversion, aux demandeurs d'emploi et à ceux qui ont un projet dans le numérique. Certaines prestations sont gratuites.