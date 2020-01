Le Havre. La CCI Seine Estuaire évoque une "hémorragie économique"

La CCI Seine Estuaire a lancé une consultation pour chiffrer les conséquences des mouvements sociaux lancés en décembre 2019. La CCI parle d'une baisse d'activité de plus de 25 % du chiffre d'affaires depuis décembre dernier pour les entreprises et les industriels. Le commerce ne serait pas épargné non plus, avec une baisse de fréquentation de 15 à 20 %. Les restaurateurs du Havre de leur côté parlent de baisses allant jusqu'à 35 à 40 %. "Il est urgent d'arrêter l'hémorragie économique !", estime la CCI.

Une ligne téléphonique (02 35 11 25 59) a été ouverte. Elle vise à informer sur les aides mises en place par l'État : report et étalement des charges, mise en place du chômage partiel ou encore la médiation client et fournisseurs.