La Cerlangue. Lia Despas, peintre aux multiples techniques

L'atelier de Lia Despas, jeune artiste peintre de 26 ans, se trouve dans sa maison située à La Cerlangue, un petit village à une vingtaine de kilomètres à l'est du Havre. Au sein de cette pièce percée par la lumière du jour, sont affichées ses œuvres, des toiles réalisées avec différentes techniques : peinture à l'huile, acrylique, encre de Chine, aquarelle, gouache…

Des supports divers et variés

Son talent dépasse le cadre des toiles. Elle customise également des t-shirts, des chaussures, des planches de skateboard ou encore des instruments de musique. "Pratiquer le skate, j'ai toujours trouvé ça cool. Mais moi, j'étais incapable d'en faire. Je n'ai pas l'équilibre. En fait, je mélange mon art et ce que j'admire. Pareil pour la musique. Je ne suis pas douée pour cette activité. Donc, j'ai décidé de customiser des instruments", lance celle qui a commencé à faire des dessins au crayon au collège, avant de se mettre à la peinture au lycée. Une forme d'expression, qui lui permet de dire des choses et de faire passer des sentiments. Sa palette comprend aussi des maquillages artistiques sur corps et du tatouage éphémère. "Tout ce qui me donne envie, je le teste. J'espère apprendre encore des choses." Quelle que soit la technique utilisée, Lia Despas réalise majoritairement des portraits. "J'aime travailler sur l'expression et le regard des gens. Il y a beaucoup de choses à exprimer, plus que dans une nature morte selon moi", estime celle qui s'inspire de la danse, de la mode et de la musique pour créer. Parmi ses œuvres, il y a des visages plus familiers que d'autres. Lia Despas s'était amusée notamment un jour à croquer le portrait de Jérémy Ferrari. Tombé dessus par hasard sur les réseaux sociaux, l'humoriste, qui avait apprécié le résultat, avait partagé la réalisation.

Elle est autodidacte

Lia Despas a acquis ses connaissances au fil du temps. Après le bac, elle a suivi une mise à niveau en arts appliqués avant de tenter le concours des Beaux-Arts du Havre, mais la jeune femme n'a pas été retenue. Elle a alors décidé d'apprendre par elle-même. Sur son CV, figure aussi un CAP esthétique, obtenu en un an, et qui lui a apporté de nombreux savoirs. "En maquillage, on apprend par exemple à travailler les couleurs." Autre expérience : la Seinomarine a également découvert des choses qu'elle ne connaissait pas lorsqu'elle était salariée au magasin Plein Ciel des Docks Vauban au Havre. Un emploi quitté récemment pour se lancer à plein temps et vivre de son activité de peintre. Ses portraits en format A4 sont accessibles dès 70-80 euros.

Rendez-vous sur son compte Instagram ou sur sa page Facebook : Lia Despas.