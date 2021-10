La Cerlangue. Une nouvelle formation jardinier paysagiste à la MFR La Cerlangue

La MFR de La Cerlangue (non loin du Havre en Seine-Maritime) propose des formations agricoles de la 4e au BAC Pro. Elle accueille 135 élèves en internat. Pour la rentrée 2018/2019, la Maison familiale et rurale va proposer une nouvelle formation destinée à un public plus adulte : un CAP jardinier paysagiste. Il est destiné aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi ainsi qu'aux jeunes de moins de 26 ans déscolarisés. La formation va s'étaler sur dix mois avec treize semaines de stage. Elle permet d'accéder à des emplois dans les espaces verts au sein de collectivités ou d'entreprises privées.

Écoutez Thomas Grain, responsable de la formation continue à la MFR de La Cerlangue :

Deux réunions d'information

Le CAP jardinier paysagiste de la MFR de La Cerlangue peut accueillir entre dix et quinze candidats. Début de la formation : octobre 2018. Elle pourra se poursuivre avec un diplôme de technicien paysagiste en alternance à partir de la rentrée 2019/2020. Pour plus d'informations, deux réunions sont organisées : mercredi 20 juin à 10 heures à la MFR de La Cerlangue ainsi que mercredi 5 septembre 2018 à 10 heures à la Mission locale du Havre. À préciser d'ailleurs qu'une navette en bus sera assurée entre Le Havre et La Cerlangue durant tout le temps de la formation.