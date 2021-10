Rouen. "À la maison", là où l'avenir doit basculer 

Il y a quelques jours de cela, le stade Robert-Diochon a de nouveau vibré aux exploits du FC Rouen en Coupe de France. Plus de 10 000 supporters ont créé une ambiance de feu. De victoire il n'y a pas eu mais de vie, si. Et justement, cette vie, cette puissance populaire, ce feu sacré qui permet de sublimer les acteurs sur le terrain, deux clubs sportifs de Rouen vont en avoir besoin plus que jamais dans les prochaines semaines. À commencer dès vendredi 31 janvier au stade Jean-Mermoz. Pour le compte de la 19e journée de Pro D2, les rugbymen du Rouen Normandie joueront une grande partie de leur survie devant Béziers à partir de 20 heures. 30 minutes plus tard vendredi 31 janvier également à quelques encablures, c'est le Kindarena qui sera le théâtre d'un match essentiel de la saison régulière du Rouen Métropole Basket en Pro B de basket. Mardi 3 février, ce sera au tour des pongistes du SPO Rouen de tout faire pour rester au sommet de Pro A. Partout, les supporters auront un rôle décisif à jouer pour porter les Normands. Terre de sport en Normandie, peut-être même encore un peu plus que ses métropoles voisines, Rouen a une chance formidable d'avoir des clubs à très haut niveau. Demain, leur accession ou leur survie, sur un panier à trois points ou un essai pourra dépendre des supporters. Alors, plus que jamais : portez-les !